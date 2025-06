Medio Oriente, il ministro Tajani: “Nessun pericolo imminente per nostri militari”

TAORMINA (MESSINA) (ITALPRESS) – “La situazione è preoccupante in generale, ma non abbiamo pericoli imminenti per i nostri militari”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, a Taormina, rispondendo ai cronisti in merito a eventuali pericoli per i militari italiani nel Medioriente: “Stiamo lavorando per facilitare l’uscita, sia da Teheran sia da Israele, dei nostri connazionali che intendono lasciare questi Paesi. Stiamo organizzando dei voli charter che sono attualmente a pagamento, perché non si tratta di evacuazione, ma soltanto di un aiuto di coordinamento per lasciare sia l’Iran sia l’Israele per gli italiani che intendono farlo”.col3/mca1/sat

