‘Campioni della sicurezza… in pista!’ Domani e il 14 maggio alla Pista Kart di Boscomarengo

I motori si scaldano, ma il traguardo non è la vittoria… è la sicurezza! Martedì 6 e mercoledì 14 maggio, presso la Pista Kart Boscomarengo, arriva “Campioni della sicurezza… in pista!”, grande evento gratuito dedicato all’educazione stradale per i più piccoli, organizzato da ACI Alessandria, in collaborazione con Pista Kart Bosco. Saranno 160 gli alunni delle scuole primarie di Alessandria ad indossare casco e grinta per mettersi in gioco tra lezioni, prove in pista e tanto divertimento, alla ricerca della mobilità sicura.

Le giornata avranno 2 momenti chiave: Teoria a tutto gas e Pratica in pista.



TEORIA A TUTTO GAS – I bambini parteciperanno ad una lezione interattiva su regole della strada e corretto utilizzo del kart. Un modo divertente e coinvolgente per imparare le basi della sicurezza stradale. PRATICA IN PISTA – Dopo la teoria, tutti in pista per guidare un vero kart a motore, in totale sicurezza. Un’occasione per mettere in pratica ciò che hanno appreso, comprendendo l’importanza delle regole non solo alla guida, ma anche nella vita quotidiana e nello sport: un’esperienza formativa a tuttotondo.

CREDITI – Oltre all’impegno di ACI Alessandria, in collaborazione con Pista Kart Bosco e concessionaria GrandiAuto (main sponsor), le giornate avranno il patrocinio di Comune di Bosco Marengo, Comune di Alessandria e Provincia di Alessandria, riconoscimenti che sottolineano il valore educativo e sociale dell’iniziativa. Ci sarà il supporto prezioso della Croce Rossa Italiana e di AMAG, al fianco dell’evento con il trasporto degli studenti.