Green Game 2025: il ‘Cesare Balbo’ di Casale alla finalissima di Rimini, lunedì 5 maggio

Rimini si prepara ad accogliere i campioni della sostenibilità: l’Istituto d’Istruzione Superiore “Cesare Balbo” di Casale Monferrato alla conquista del titolo nazionale. È finalmente arrivato il momento più atteso del Green Game 2025: la Finalissima Nazionale che andrà in scena dopodomani, lunedì 5 maggio alle ore 10, al Palasport “Flaminio” di Rimini. Protagonisti, gli studenti delle scuole secondarie di II grado provenienti da ogni angolo d’Italia.

Le classi finaliste si contenderanno il titolo di Campione Nazionale Green Game 2025, insieme ai premi messi in palio per le prime 3 scuole classificate: buoni per l’acquisto di materiale didattico di € 750, € 500 ed € 250. All’evento saranno presenti anche i rappresentanti dei Consorzi Nazionali Biorepack, Cial, Comieco, Corepla, Coreve e Ricrea, promotori del format e pilastri fondamentali del progetto. Con il loro impegno costante, il Green Game continua ogni anno a diffondere tra i giovani i valori della sostenibilità ambientale.

L’iniziativa è realizzata con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Il format è curato dagli esperti formatori di Peaktime, Alvin Crescini e Stefano Leva, che con l’uso di strumenti innovativi e interattivi riescono a trasformare ogni incontro in un’esperienza formativa coinvolgente e memorabile.