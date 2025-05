Clima: Alessandria quartultima in Italia per la classifica 2025 del ‘Sole 24 Ore’

La graduatoria del quotidiano di Confindustria racconta quali sono le città con il clima migliore, in grado cioè di offrire un maggiore benessere a chi vive sul territorio. Al risultato hanno contribuito 15 indicatori meteo elaborati dall’ufficio studi del Sole 24 Ore, a partire dai dati di 3bmeteo, aggiornati al decennio 2014-2024. E questa volta i dati sono oggettivi, senza meriti o colpe della politica.

Bari si conferma al 1° posto, seguita da BAT (Barletta-Andria-Trani, 2°) e Pescara al 3°, mentre le grandi città sono divise in due grandi gruppi: nelle prime 50 posizioni sono piazzate Venezia (15°), Cagliari (26°), Napoli (28°), Genova (33°) e Roma (47°), mentre nella seconda metà della classifica troviamo Bologna (74°), Milano (77°) e Firenze (78°).

Tra i primi 10 figurano quasi tutti territori costieri, ma ci sono solo 3 capoluoghi di provincia del Centro (Livorno, Pesaro Urbino e Ancona) e uno del Nord, Trieste, prima nell’indicatore sulla brezza estiva e ultima per raffiche di vento. Nella top 10 non c’è più Imperia, vincente nel 2019: è scivolata al 17° posto a causa dei parametri negativi di giorni consecutivi senza pioggia e delle notti tropicali.

In fondo alla classifica ci sono Caserta, Terni, Asti, Alessandria, Cremona, Parma e Reggio Emilia.

CLASSIFICA PRIMI 10 (fra parentesi l’aumento medio di temperatura nel decennio)

1) BARI (+2°); 2) BARLETTA (+1.3°); PESCARA (+1.6); 4) LIVORNO (+1.6); 5) ENNA (+0.8); 6) ANCONA (+2.2); 7) TRIESTE (+2.3); 8) CHIERI (+1.2); 9) CATANZARO (+0.5); 10) PESARO-URBINO (+1.2).

CLASSIFICA ULTIMI 10 (fra parentesi l’aumento medio di temperature nel decennio)

98) BELLUNO (+2.1); 99) BENEVENTO (+1.8); 100) REGGIO EMILIA (+2.1); 101) PARMA (+2.1); 102) CREMONA (+2.7); 103) PIACENZA (+2.8); 104) ALESSANDRIA (+2.1); 105) ASTI (+2.2); 106) TERNI (+3); 107) CASERTA (+2.5).

Da sottolineare come il clima sia migliore in riva al mare, mentre le condizioni peggiori ristagnino nella Pianura Padana. Una conferma di ciò che già sapevamo.

Una veduta dall’alto della città di Alessandria