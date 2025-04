La Festa di Primavera alla RSA ‘Capra’ di Spinetta Marengo

La RSA “Gigi e Teresio Capra” di Spinetta Marengo, gestita da Sereni Orizzonti, ha ospitato venerdì 18 aprile una bella Festa di Primavera, segnando un momento significativo nel percorso di rinnovamento che sta interessando la struttura. L’evento ha visto protagonista il coro tradizionale Uataròn, che ha allietato ospiti e visitatori con un repertorio di canti popolari, accompagnato da balli tradizionali e un momento conviviale di merenda condivisa.

La manifestazione, inserita nell’ampio processo di rinnovamento avviato dalla nuova direzione, punta a rafforzare il legame tra struttura e territorio, valorizzando le tradizioni locali e creando momenti di scambio inter-generazionale. La dottoressa Graziella Stivilla, nuova direttrice della struttura: ha spiegato: «Abbiamo organizzato questa festa per celebrare l’arrivo della bella stagione e il nuovo corso della nostra RSA. L’obiettivo è trasformare la ‘Gigi e Teresio Capra’ in un centro sempre più aperto alla comunità, dove la qualità dell’assistenza si coniuga con momenti di socialità e cultura. La presenza del coro Uataròn rappresenta perfettamente questo spirito di valorizzazione delle nostre radici e tradizioni».

L’iniziativa ha riscosso grande entusiasmo tra gli ospiti della struttura, che hanno partecipato attivamente a balli e canti, rivivendo melodie della loro gioventù. Particolarmente apprezzata la merenda, condivisa tra anziani, coro e parenti. Così il dottor Gabrio Secco, nuovo direttore sanitario della RSA: «La ricerca scientifica conferma quanto sia importante, per il benessere psicofisico degli anziani, mantenere vive le connessioni sociali e culturali. Eventi come questo sono vere e proprie terapie non farmacologici che stimolano la memoria, migliorano l’umore e rafforzano il senso di appartenenza. Il rinnovamento che portiamo avanti mira ad integrare questi aspetti nella quotidianità».

La Festa di Primavera ha segnato l’inizio di un calendario di eventi che si terranno nei prossimi mesi, confermando la volontà di rendere la RSA ‘Gigi e Teresio Capra’ un punto di riferimento per l’assistenza agli anziani e per le attività culturali e sociali del territorio di Spinetta Marengo.

INFO – RSA “Gigi e Teresio Capra”, via Romera, 14, Spinetta Marengo – Telefono 0131-717154

E-mail: [email protected]