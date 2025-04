ACLI: novità Bonus nuovi nati 2025

Il Bonus nuovi nati consiste nell’erogazione di un importo una tantum di 1.000 euro per ogni figlio nato e/o adottato dal 1° gennaio 2025. Con più figli è necessario presentare più domande.

I genitori devono possedere congiuntamente i seguenti requisiti: Essere cittadini italiani, di uno Stato Unione Europea o essere in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o essere titolari di un permesso unico di lavoro, autorizzati a svolgere attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi.

Alla data della domanda, il genitore richiedente deve essere residente in Italia. Tale requisito deve sussistere dalla data della nascita, adozione, affido preadottivo alla data di presentazione della domanda.

Avere un ISEE minorenni non superiore a 40.000 euro annui.

La domanda dovrà essere presentata online entro 60 giorni dalla data di nascita o di ingresso in famiglia.

Per gli eventi prima del 17 aprile, la domanda deve essere presentata entro il 16 giugno 2025.

Sede Provinciale di ALESSANDRIA – Via Faà di Bruno 79 -15121 Alessandria Tel. 0131/25.10.91

Segretariato Sociale di ACQUI TERME – Via Nizza 60/B – 15011 Acqui Terme – Tel. 0131.25.10.91

Sede Zonale di CASALE MONFERRATO Piazza Tavallini, 1 -15033 Casale Monferrato – Tel. 0142/41.87.11

Segretariato Sociale di NOVI LIGURE – Via P. Isola 54/56 -15067 Novi Ligure – Tel. 0143/74.66.97

Sede Zonale di TORTONA – Via Emilia 264 -15057 Tortona – Tel. 0131/81.21.91

Segretariato Sociale di VALENZA – c/o Comunità Parrocchiale Via Pellizzari 1 – 15048 Valenza – Tel. 0131/94.34.04