Premio giornalistico ‘Franco Marchiaro’, le modalità dell’11^ edizione

II Premio giornalistico intitolato al giornalista Franco Marchiaro – cronista e capo servizio della redazione di Alessandria del quotidiano “La Stampa” – è dedicato ai giornalisti iscritti alI’Ordine Professionale che operano su carta stampata, radio, televisione e new media. II Premio è promosso e organizzato dalla Fondazione SolidAL ETS, grazie alla generosità del dottor Antonio Maconi, che ha conferito alla Fondazione un lascito vincolato alla istituzione di un Premio Giornalistico in ricordo di Franco Marchiaro. Da questa edizione il premio si arricchisce di un logo, la clessidra, simbolo dello scorrere del tempo e delle notizie. La clessidra viene consegnata al giornalista premiato come “Testimone dell’informazione”.

II Premio sarà attribuito a insindacabile giudizio della Giuria agli operatori deIl’informazione che abbiano redatto un articolo o un servizio riguardante l’attualità del territorio della provincia di Alessandria e delle altre province del Piemonte, della valle d’Aosta e della Liguria. Gli articoli cartacei, web, video, foto, podcast ed i servizi devono essere apparsi su testate internazionali, nazionali, regionali e locali, e su accounts social istituzionali o facenti parte delle suddette testate web nel periodo compreso tra il 1°luglio 2024 e il 30 giugno 2025. Gli elaborati dovranno essere spediti tramite mail all’indirizzo dedicato [email protected] entro e non oltre il 15 luglio 2025.



I vincitori del 2024

VINCITORI – Due le sezioni: una riservata ai giornalisti autori di pezzi sulla provincia alessandrina, e una riservata ai giornalisti autori di pezzi sul territorio del Nord Ovest.

Il 1° di ciascuna sezione avrà un premio in denaro di euro 2.000, il 2° di euro 1.000, il 3° di euro 500.

I premi saranno consegnati in una cerimonia pubblica il 13 ottobre presso la Sala del Broletto di Palatium Vetus (piazza Libertà 28, sede della Fondazione SolidAL ETS e della Fondazione CRAL), nell’ambito della settimana “E’ Cultura”, evento ABI e ACRI per le Fondazioni bancarie.

Nel corso della cerimonia verrà assegnato il Premio “Testimone dell’Informazione” ad un protagonista del mondo del giornalismo.

CREDITI – Ascom AL, Collegio Costruttori AL, Confindustria AL, Unione Artigiani AL, Damiani, Borsalino, Ordine Nazionale dei Giornalisti, insieme sostengono l’11° ‘Premio Marchiaro’.

Ferruccio DeBortoli fu ‘Testimone dell’Informazione’ 2024