Quartiere Cristo, gli eventi in arrivo

Domenica 23 febbraio la 19^ edizione del Carnevale si terrà in piazza Ceriana con maschere, giochi, gonfiabili e attrazioni varie. Il programma sarà presentato a breve.

A Pasquetta tornerà l’appuntamento al Forte Acqui con una giornata aperta a tutte le famiglie.

Da questa settimana si lavora anche alla Fiera di Primavera che tornerà il 25 aprile in via Carlo Alberto e Corso Acqui. Negozi aperti, musica e Festival dei Bambini e delle Famiglie.

Aperte le adesioni per gli espositori: Giorgio (Eurofiva) tel. 348-529 6583.

LE PAROLE – Così il presidente dei Commercianti Enzo Cirimele: “Abbiamo programmato i primi eventi, tutti di qualità con ospiti importanti. Stiamo lavorando all’autofinanziamento, coinvolgendo anche sponsor privati”.