Martedì 8 aprile: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Alberto Angela (1962), Italia, divulgatore scientifico e scrittore.

Diplomato in Francia e laureato in Italia (Scienze Naturali), si specializzò in Usa. Debuttò alla TV Svizzera (‘Albatros’), poi entrò nel team paterno de ‘Il mondo di Quark’, dove seguì dinosauri ed archeologia. In RAI conduce ‘Passaggio a Nord Ovest’ (dal ’97), ‘Ulisse – Il piacere della scoperta’ (’00) e ‘Meraviglie-La penisola dei tesori’ (’18). Da scrittore pubblicò ‘Viaggio nella Cappella Sistina’ (’14). Parla bene italiano, francese, inglese, swahili