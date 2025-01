Poste Italiane: i portalettere di Alessandria e le nuove dotazioni

Cambio d’abito per gli oltre 70 portalettere di Alessandria Curiel e per i restanti della provincia: un nuovo look che unisce funzionalità ed estetica, tessuti riciclati per tutelare l’ambiente e capi versatili, capaci di proteggere dal freddo in inverno e altamente traspiranti per i periodi più caldi, con i colori classici di Poste italiane, il giallo e il blu, a cui si aggiunge il grigio.



Dopo 5 anni cambiano dunque le divise di chi, ogni giorno, lavora nel circuito del recapito, consegnando ai cittadini lettere, pacchi e servizi a domicilio, nel segno del comfort, della sostenibilità e dell’innovazione, secondo specifici requisiti di qualità che mirano a salvaguardare la sicurezza e la praticità lavorativa.



Oltre alle divise, altre novità in dotazione ai postini del centro di recapito di Alessandria Curiel: i nuovi palmari che permettono di offrire a domicilio servizi come il pagamento dei bollettini di conto corrente o l’invio di una raccomandata. Innovazioni che, insieme alle consegne previste anche al pomeriggio e nel weekend, rendono sempre più ampia e flessibile l’offerta di Poste Italiane.