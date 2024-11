‘Cascina Romanengo’ vince la Bandiera Verde 2024, premio nazionale Cia

Cascina Romanengo di Capriata d’Orba, associata Cia Alessandria, è tra i 10 vincitori in Italia di Bandiera Verde Agricoltura 2024, sezione IG (produzioni biologiche e di qualità certificata), il premio nazionale Cia che promuove le migliori aziende agricole virtuose e innovative.

La cerimonia si è svolta a Roma, al Tempio di Adriano in piazza di Pietra, con i vertici dirigenziali e di rappresentanza dell’Organizzazione; per il territorio erano presenti il presidente regionale Cia Piemonte Gabriele Carenini, il direttore Cia Alessandria Paolo Viarenghi e la responsabile provinciale Comunicazione Genny Notarianni ad accompagnare Ilaria Fogliacco, direttore di Cascina Romanengo.

Cascina Romanengo è un modello di azienda agricola rigenerativa, nata nel contesto Romanengo della nota casa di confetteria genovese. La proprietà aziendale conta 65 ettari di seminativi, principalmente produzioni cerealicole di varietà locali, lavorati con sperimentazione in campo di tecniche di agricoltura rigenerativa (rotazioni colturali, uso di sovesci, minime lavorazioni), e ci sono anche 14 ettari di bosco che, dopo un primo monitoraggio, saranno mantenuti incontaminati per preservare la biodiversità. Tra le varie iniziative, Cascina Romanengo è molto attiva nell’attività formativa e di divulgazione scientifica in campo aperta a tutti gli agricoltori, sostenuta da Cia.

Nella motivazione del premio si legge: “Una straordinaria esperienza imprenditoriale di sviluppo, di crescita economica e sostenibilità ambientale, in cui la ricerca della qualità agricola e della distintività si lega egregiamente con la ricerca e l’innovazione. Per tali ragioni la Cascina Romanengo si presenta in perfetta armonia con le finalità del riconoscimento Bandiera Verde Agricoltura”.