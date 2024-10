Alé Chocolate ad Alessandria cambia data causa condizioni meteo: si terrà il 22, 23, 24 novembre

Torna ad Alessandria Alé Chocolate, la fiera del cioccolato artigianale. Ma lo farà un mese dopo il previsto, causa maltempo in arrivo. L’evento porterà per le vie della città le eccellenze pasticciere e cioccolatiere del territorio, dal 22 al 24 novembre anziché dal 25 al 27 ottobre.

Il 22, 23 e 24 novembre per le vie della città arriverà l’11^ edizione di Alé Chocolate, una fiera che mette in primo piano l’eccellenza della pasticceria locale e la maestria degli esperti cioccolatai piemontesi.

Alé Chocolate è la mostra-mercato del cioccolato artigianale realizzata dal Comune in collaborazione con l’Associazione Cioccolatieri Artigiani Italiani.

Saranno 14 i maestri cioccolatieri provenienti da diverse regioni quali Piemonte, Friuli-Venezia-Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Lombardia, Marche e Toscana. Questi artigiani porteranno ad Alessandria il meglio della propria tipicità territoriale, realizzata secondo alti standard di qualità di lavorazione e materie prime, e animeranno corso Roma, piazzetta della Lega e via dei Martiri con degustazioni e intrattenimento.