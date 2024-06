‘Vignale in danza 2024’ dal 19 giugno al 3 novembre

Il programma

È un condensato di formazione, competenza ed eleganza che coinvolge non solo Vignale Monferrato , ma anche il territorio della Provincia di Alessandra e Asti . Si confermano gli “Aspettando Vignale in Danza” dopo il grande successo dell’anno scorso. Quest’anno per l’occasione andrà in scena “Giocando con Vignale in Danza”, ma rimarranno in produzione anche gli spettacoli “Radici” e “Le spezie” di produzione di Stabilimento delle Arti.