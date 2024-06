Il Lions Club Alessandria Host, il primo fondato ad Alessandria nel 1954, festeggia quest’anno il 70° anniversario e la prima iniziativa in calendario con molti eventi è una serata speciale organizzata con la collaborazione del Comune di Alessandria.

L’evento avrà luogo domani, giovedì 27 giugno, dalle ore 20,oo in via San Lorenzo, nel cuore di Alessandria, dove saranno allestiti una sessantina di tavoli a cui siederanno circa 500 persone. Prenotazioni esaurite.

L’evento è compreso nella settimana “Notti Gialle”, così definite per l’eccezionale occasione offerta dal passaggio in città del Tour de France, la Grande Boucle che nella giornata di lunedì 1° luglio percorrerà anche le strade di Alessandria.

Le stelle

Una “Cena sotto le stelle”, ma anche “con le Stelle” impegnate ai fornelli: Andrea Ribaldone, stella Michelin, alessandrino affezionato alla sua città e pronto a rispondere al richiamo di chi si impegna per il rilancio di Alessandria; il maestro pasticcere Stefano Laghi; Andrea Nari, Fabrizio Martini; Rovida e Signorelli, Mamù piccola pasticceria; Gustavo.

La scelta

A via San Lorenzo si è arrivati seguendo lo spirito di rinnovamento promosso da commercianti e residenti, contagiando altre vie e quartieri cittadini. Un desiderio di rivitalizzare la città che il Lions Alessandria Host ha colto e condiviso, proseguendo la tradizione delle cene estive a scopo benefico che hanno permesso di raccogliere i fondi per donare alla città due parchi gioco inclusivi.

La regìa

Affidata a Marcello Canestri, past president del Lion Club Alessandria Host e anima dell’iniziativa, si avvale della collaborazione di Davide Valsecchi per una serata dal risvolto sociale, poiché il ricavato verrà devoluto per la valorizzazione del centro cittadino.

La viabilità

Dalle ore 14 alle ore 24 di giovedì 27 giugno 2024, e comunque fino al termine della manifestazione, vietati fermata con rimozione forzata e transito in: piazza Marconi, numeri civici 22 e 23 (Palazzo Gropello); via San Lorenzo, tra piazza Marconi e via Piacenza.

Dalle ore 19:30 alle ore 23:30, durante lo svolgimento dell’evento, sarà vietato il transito nelle traverse di via San Lorenzo.