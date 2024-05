Tutto pronto per “Un Quartiere in Fiore”, l’evento in programma domani, sabato 18 maggio, dalle 8,30 in Piazza Campora al Quartiere ‘Cristo’ . L’evento prevede una quarantina di stand, l’esposizione di auto e moto d’epoca, la Santa Messa alle ore 11 in piazza, i negozi aperti con aperitivo e pranzo, il mago Canticchio con i Gonfiabili per i bambini al pomeriggio, il battesimo della sella, attività sportive e, alle, 15,30, il Concerto dei Disco Inferno.

Le parole

Così Raffaella Ferretti, vice presidente dell’Associazione dei commercianti: “Un momento importante importante del Quartiere Cristo. Vogliamo far conoscere le nostre attività”.

Così Paolo Pilotto, promotore dell’evento e consigliere dell’Associazione Alessandria Sud: “Nel 1998 un gruppo di noi eletti, sia di DX che di SX, avendo la voglia di fare qualcosa per rilanciare il quartiere, formò l’Associazione Cittadina Alessandria Sud. Ed eccoci qui, dopo tante belle iniziative”.