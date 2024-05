E’ uno spettacolo teatrale??

No non lo è, ma è un’importantissima iniziativa per la nostra città a cui teniamo molto come associazione che vive il territorio.

Bimbimbici & Bicincittà non è solo una manifestazione rivolta alle bambine e ai bambini. Dovrebbe essere un giorno in cui noi adulti ci mettessimo completamente al servizio delle e dei più piccoli e regalassimo, per una volta, una città in cui poter pedalare in sicurezza e senza ansia su tutte le strade. Un giorno in cui potersi sentire a Copenaghen.

Quindi non sentiamoci esclusi. Non si prenota, non si paga niente.