Musica: il singolo “Non ti so rinunciare” di Roberta Tondelli presentato a Napoli il 19 gennaio

Il singolo anticipa l’album “Tutta ‘a vita affacciata all’ammore”. Il 19 gennaio evento di presentazione a Napoli presso Agorà Morelli.

Nei principali store digitali ed in radio il nuovo singolo di Roberta Tondelli dal titolo “Non ti so rinunciare”, un brano composto ed inciso negli anni ‘90 dal cantautore napoletano Ciro Sebastianelli e riarrangiato da Mauro Spenillo.

Videoclip ufficiale (regia Alessandro Freschi): https://www.youtube.com/watch?v=kqb8UwdkD9M

La canzone e l’album

Così li presenta Roberta Tondelli: “E’ un grido d’amore per una storia finita, a cui non si riesce a rinunciare. Il testo è una speranza che ci sia ancora possibilità di riprovare. Invece l’album contiene 5 nuovi brani, di cui 2 inediti e 3 cover, che hanno volutamente sonorità anni ‘90. Sono canzoni scritte in quel periodo, le ascoltavo da ragazzina con il mio walkman. Così è nata l’idea di omaggiare quegli anni che rappresentano i più spensierati della mia vita. L’album è disponibile dal 12 gennaio in doppio formato: vinile e CD. Data la mia anima “vintage” ho dato maggior rilievo al vinile, confezionando un packaging particolare che prevede, all’interno dello stesso, il CD in omaggio. La presentazione dell’album si terrà il 19 Gennaio 2024, presso Agorà Morelli (NA) e saranno presenti, con me sul palco, gli addetti ai lavori, giornalisti e i musicisti che hanno suonato magistralmente ogni singolo brano”.

Track-list

LATO A – Non ti so rinunciare; Canzone di Laura; Murì; Quello che vorrei;

Angelo; Pianoforte e voce.

LATO B – Ddoje parole; Sienteme; Na canzuncella doce doce; Anime dint’o viento;

Voglia di uscire.

L’artista

Roberta Tondelli nacque a Torre del Greco (Na). Fin da bambina scoprì un amore profondo per la musica e il canto. A 16 anni iniziò le prime esibizioni in pubblico. Fondò un trio e poi una band, esibendosi in numerosi locali della Campania e del centro Sud.

Nel 2013 partecipò al Festival di Castrocaro, nel 2017 incise e produsse il suo primo lavoro discografico. Nel 2019 incise “Na canzuncella doce doce” per centenario della nascita di Renato Carosone. in altri brani italiani ed internazionali dello stesso progetto. Nel 2021 pubblicò un nuovo inedito, “Sienteme”, con il ricavato delle vendite devoluto all’associazione di clownterapia di cui l’artista si occupa in prima persona. A maggio pubblicò “Sienteme” in spagnolo, riscuotendo molti consensi in Sudamerica. Nel 2022 pubblicò “Doje Parole” e prese parte al progetto ARKA NAPOLI, dove cantò “Anime dint’o viento”, dedicato agli scugnizzi di tutto il mondo. Ad ottobre mise in piedi uno spettacolo dal titolo “Napoli al… Massimo”, dedicato a Troisi. Dopo il sold-out di Villa Bruno (casa natale dell’attore), lo spettacolo proseguì per tutto il 2023, chiudendo ad Ischia nel mese di luglio.

