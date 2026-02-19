Sport

Olimpiadi: Vittozzi e Ghiotto portabandiera alla cerimonia di chiusura

Di

Feb 19, 2026

MILANO (ITALPRESS) – Sarà una coppia simbolo dell’Italia Team a guidare il Tricolore nella Cerimonia di Chiusura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, in programma domenica sera all’Arena di Verona. I campioni olimpici Lisa Vittozzi e Davide Ghiotto sono stati scelti come portabandiera azzurri per l’atto conclusivo di questa rassegna a cinque cerchi, che cala il sipario su un’edizione entrata di diritto nella storia dello sport italiano. La biathleta friulana, protagonista di un’Olimpiade di altissimo livello coronata con il primo oro olimpico individuale nella storia del biathlon italiano (nell’inseguimento) e l’argento nella staffetta mista, si è confermata, con talento e determinazione, tra le grandi interpreti internazionali della disciplina, simbolo di resilienza dopo l’infortunio che le ha fatto saltare l’intera stagione 2024/2025. Accanto a lei sfilerà Davide Ghiotto, eccellenza del pattinaggio di velocità e punto fermo del terzetto tricolore che ha conquistato un altro storico oro nell’inseguimento a squadre. Il vicentino, insieme ad Andrea Giovannini e Michele Malfatti, è stato capace di riportare l’Italia nell’olimpo della specialità, 20 anni dopo l’ultima impresa casalinga a Torino 2006. Sotto le volte millenarie dell’Arena di Verona, teatro della Cerimonia di Chiusura (inizio previsto alle ore 20), il Tricolore sarà dunque affidato a due atleti simbolo di Milano Cortina 2026: un’immagine destinata a restare impressa, a suggellare settimane di emozioni, record e medaglie che hanno proiettato l’Italia ai vertici dello sport invernale mondiale.
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

Calcio Sport

Champions League: l’Inter crolla nel gelo di Bodo, nerazzurri ko 3-1 nell’andata playoff

Feb 19, 2026 Raimondo Bovone
Calcio Sport

Serie A: Leao risponde a Nico Paz, il recupero Milan-Como finisce 1-1

Feb 18, 2026
Sport

Olimpiadi: Arianna Fontana argento con la staffetta, il record davanti a Meloni

Feb 18, 2026

Ti sei perso...

Attualità Cronaca Video

Palermo: arrestato noto imprenditore perché sfruttava i dipendenti

Feb 19, 2026
Attualità Alessandrina Cultura IN EVIDENZA

Alexandria International School: nuovo progetto di formazione ‘bottom-up’ con Agape

Feb 19, 2026 Raimondo Bovone
Sport

Olimpiadi: Vittozzi e Ghiotto portabandiera alla cerimonia di chiusura

Feb 19, 2026
Attualità Cronaca Video

Roma: la Dia sequestra beni per 10 milioni di euro ad un narcotrafficante

Feb 19, 2026