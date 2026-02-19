La Regione Piemonte stanzia 11.6 milioni di euro per EDISU e copre tutte le borse di studio

La Regione Piemonte mantiene l’impegno assunto con gli studenti e le loro famiglie: lunedì scorso la Giunta ha approvato l’integrazione di ulteriori 11.593.260,69 euro di risorse regionali a favore di EDISU. Assieme all’ultimo riparto PNRR di fine 2025, lo stanziamento approvato garantisce la copertura totale di tutti gli aventi diritto alle borse di studio di questo anno accademico 2025/2026.

Una decisione concreta che consente di assicurare la borsa a tutti gli studenti idonei non vincitori nelle graduatorie definitive, trasformando un diritto costituzionalmente riconosciuto in diritto pienamente esigibile in Piemonte.

Con questa integrazione si può procedere rapidamente all’erogazione dei contributi, rafforzando in modo strutturale il diritto allo studio universitario in Piemonte. Spiega Elena Chiorino, vicepresidente e assessore regionale nel settore: «Avevamo preso un impegno chiaro e lo abbiamo mantenuto: lo dimostriamo con i fatti, senza farci dettare linee e priorità da pressioni esterne. Con questa delibera confermiamo che la Regione investe sui giovani e sul merito. Garantire la borsa a tutti gli idonei significa dare un segnale forte alle famiglie e rafforzare la fiducia nelle istituzioni: chi ha talento e volontà, deve poter studiare senza ostacoli economici. Così si costruisce il futuro del Piemonte e della Nazione».

Il vice-presidente della Regione Elena Chiorino