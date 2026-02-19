Roma: la Dia sequestra beni per 10 milioni di euro ad un narcotrafficante

ROMA (ITALPRESS) – Beni per 10 milioni di euro sono stati sequestrati dalla Direzione Investigativa Antimafia – con il supporto dei militari del Comando Provinciale dei Carabinieri e della Guardia di Finanza di Roma e Latina – a un narcotrafficante originario di Aprilia (Latina). Gravato da numerosi precedenti tra cui reati in materia di sostanze stupefacenti, armi, estorsione aggravata ed associazione di tipo mafioso, insieme alla moglie si era reso irreperibile a luglio 2024 nel corso dell’operazione “Assedio” della DIA di Roma e del Reparto Territoriale dei Carabinieri di Aprilia. A seguito delle indagini coordinate dalla Procura di Roma, a novembre 2025, entrambi sono stati rintracciati in Marocco e arrestati, in attesa delle procedure di estradizione. Il provvedimento odierno – che riguarda anche il sequestro di una villa con un bunker sotterraneo – è stato emesso dal Tribunale di Roma – Sezione Misure di Prevenzione su proposta della Procura capitolina.fsc/mca2

