L’interesse del pubblico ha decretato il successo di “È cultura”, 7 eventi in 7 giorni dal 7 al 14 ottobre, a Palatium Vetus.

Sono stati poco più di un migliaio i visitatori che hanno assistito agli spettacoli, agli incontri e ai convegni organizzati (e pagati) dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria in occasione dell’iniziativa nazionale promossa da ABI (Associazione Bancaria Italiana) in collaborazione con ACRI (Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio Spa), finalizzata ad aprire al pubblico le porte degli storici palazzi che ospitano istituti di credito e fondazioni.

Oltre alle presenze degli eventi ‘live’ va aggiunto un altro dato significativo: la diretta streaming dei lavori della Biennale “Piemonte e letteratura, dedicata a “Le molte vite Umberto Eco”, con testimonianze di letterati, studiosi e amici che hanno conosciuto l’illustre alessandrino, ha fatto registrare oltre 4.500 collegamenti al sito della Fondazione.

Le parole

Ovviamente soddisfatto il presidente della Fondazione, notaio Luciano Mariano: “Abbiamo raccolto la sfida di ABI e ACRI e, grazie alla collaborazione di artisti, letterati e giornalisti abbiamo promosso una rassegna culturale di alto livello, aprendo al pubblico, gratuitamente, le porte di Palatium Vetus per un’intera settimana. Ringrazio il notevole sforzo organizzativo da parte del personale interno della Fondazione e sottolineo l’importanza di fare cultura. Il nostro impegno, però, non finisce qui: nei prossimi mesi, abbiamo in cantiere molti altri eventi culturali per la nostra città”.

Info

