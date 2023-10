Di recente diffusione lo sono i viaggi verso mete sconosciute, perlopiù esotiche e da esplorare per cercare un contatto diretto con la natura.

Il mondo, d’altronde, è pieno di paesaggi mozzafiato che attendono soltanto di essere scoperti e poi ammirati. Una delle destinazioni più in voga è il continente africano, ma in particolare colpisce positivamente la Tanzania, date le attrazioni e le attività che offre. Qui è possibile passeggiare e dirigersi al largo della costa, dove ci sono oasi meravigliose composte da una flora e una fauna unici.

È giusto precisare che l’itinerario ideale, ovvero quello che consente di vedere tutte le attrazioni principali del Paese, include anche dei tour in mezzo alla savana che a causa della durata e del costo – al riguardo segnaliamo l’articolo sui prezzi dei safari in Tanzania del blog ufficiale di Stograntour – necessitano di una valutazione a parte. Data la quantità di possibilità che ci sono in Tanzania, è bene realizzare un’attenta selezione di cosa vedere e cosa fare, prima della partenza. Di seguito vengono elencate le attrazioni e le attività più interessanti per i turisti.

Parco Nazionale del Serengeti

Il Parco Nazionale del Serengeti è una delle attrazioni principali in Tanzania, poiché vengono organizzati appositi safari con annesse guide esperte e veicoli sicuri e resistenti. Ci sono numerose tipologie di piante e animali da poter ammirare, tra cui il leopardi, gli elefanti e i coccodrilli, anche se il fiore all’occhiello è rappresentato dalla migrazione degli gnu. Solitamente i turisti soggiornano qui più giorni, formando dei veri e propri gruppi di esplorazione.

La montagna del Kilimangiaro

A proposito di attività da poter svolgere in Tanzania, tra le più interessanti c’è senz’altro il trekking. In questo splendido territorio africano è presente una delle vette più alte del mondo, ovvero quella della montagna del Kilimangiaro. Si tratta di un’attrazione imperdibile una volta giunti in Tanzania per un viaggio, e numerosi appassionati – anche in discreta forma fisica – scelgono di addentrarsi in questa esperienza unica. Ci sono dei percorsi naturali per chi non è in grado di camminare troppo a lungo, e infatti questi tragitti si trovano sui pendii più bassi. Va detto che, per scalare il Kilimangiaro, ci si impiega un lasso temporale che va dai 6 ai 10 giorni.

Zanzibar

La Tanzania si contraddistingue anche per la presenza di isole tropicali ormai note ai turisti, date le possibilità di svolgere attività memorabili. Tra queste c’è Zanzibar, un vero e proprio paradiso composto da un centro storico dove poter passeggiare per comprare souvenir, mangiare prelibatezze locali e osservare il folklore che popola le strade. Ma indelebili nell’immaginario collettivo lo sono le sue spiagge, le quali sono formate dalla sabbia bianca e soprattutto sono bagnate da un mare cristallino. Qui si può prendere parte alle immersioni subacquee per osservare i delfini, gli squali bianchi e la barriera corallina. Sulla spiaggia sono presenti invece delle simpatiche scimmiette, e complessivamente le sensazioni percepite sono esattamente quelle di essere immersi nella natura incontaminata. Per esplorare un paesaggio unico, si consiglia caldamente la Foresta di Jozani.

Isola di Mafia

Un’altra isola tropicale da visitare in Tanzania è quella di Mafia, dove è possibile ammirare l’ampia ed eterogenea biologia marina interna al Parco Marino. Uno degli animali più caratteristici qui è il dugongo, che esteticamente ricorda molto la foca; tuttavia, sono presenti pesci, delfine, tartarughe e squali bianchi.

Area di Conservazione di Ngorongoro

L’Area di Conservazione di Ngorongoro è una zona situata nei pressi dell’omonimo cratere, vicino alla montagna del Kilimangiaro. Si tratta di un’area naturale protetta perché ci sono animali unici come i rinoceronti neri e altre specie di elefanti; il fattore meraviglia arriva quando si comprende che qui prende vita un piccolo e indipendente ecosistema, tra zone desertiche, altre paludose e infine un tratto di savana.