Le opere dell’artista Mario Fallini (Alessandria, 1947) si pongono in dialogo con i libri dei poeti dell’Accademia degli Immobili in un affascinante viaggio tra arte contemporanea e temi letterari del Seicento e del Settecento. È questo che propone la mostra ‘Il sogno dell’Accademia’, che verrà inaugurata il 26 novembre alle 17:30 nella Sale Storiche della Biblioteca Civica “Francesca Calvo”, in piazza Vittorio Veneto 1. L’allestimento sarà presentato dai 2 curatori Alberto Ballerino e Rino Tacchella, rispettivamente presidente e vice presidente per la categoria “Arte” della Società di Storia, Arte e Archeologia per le province di Alessandria e Asti, co-organizzatori della mostra insieme alla Biblioteca Civica, il Comune di Alessandria e l’azienda speciale Costruire Insieme.

ORARI – La mostra sarà visitabile dal 26 novembre fino al 29 gennaio 2027, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13 e il martedì e giovedì anche dalle 14 alle 18.

Mario Fallini