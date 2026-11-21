Il Consiglio provinciale dell’ANMIC di Alessandria si riunirà mercoledì 25 novembre alle ore 17 nella sede provinciale dell’associazione, in via Tripoli. Al centro della riunione, presieduta da Piercarlo Fabbio, ci sarà l’incontro con Bruno Ferretti, garante per i diritti dei disabili della Provincia di Alessandria.

È prevista la partecipazione ai lavori anche di Luca Bellato, neo-eletto componente dell’esecutivo nazionale ANMIC. La sua presenza offrirà al Consiglio provinciale un’occasione di confronto con la dirigenza nazionale dopo il recente congresso dell’associazione, sul quale riferirà il presidente provinciale. All’ordine del giorno figura anche un confronto sui primi riscontri della sperimentazione INPS in materia di accertamento della disabilità, con attenzione agli aspetti positivi, alle criticità emerse e al ruolo dei medici di categoria.

LE PAROLE – Il presidente Piercarlo Fabbio ricorda: «Il ruolo dell’ANMIC non è solo quello di advocacy a tutela della persona con disabilità, ma anche quello di creare condizioni favorevoli per la crescita sociale della cultura dell’inclusione. Un compito che è giusto assumerci, in ogni momento della nostra attività».



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