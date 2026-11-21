PERUGIA (ITALPRESS) – Gli agenti della Squadra mobile di Perugia e del Commissariato di Città di Castello hanno arrestato un pregiudicato italiano di 60 anni, trovato in possesso di 144 panetti di cocaina per un peso complessivo di oltre 160 chili lordi, oltre a 300 grammi di marijuana.

Gli investigatori del Commissariato di Città di Castello avevano acquisito la notizia riguardante una presunta attività di spaccio portata avanti da un cittadino italiano, già tratto in arresto per reati della stessa specie nel 2014. Gli approfondimenti investigativi, condotti con il coinvolgimento della Squadra Mobile perugina, si sono sostanziati in servizi di appostamento e pedinamento, che hanno permesso di cogliere movimenti sospetti dell’uomo, dando corpo all’ipotesi investigativa.

Da qui è scaturita, nella mattinata odierna, una perquisizione nei confronti dell’uomo, eseguita nel Comune di Città di Castello, che ha inizialmente interessato la persona ed il veicolo. La perquisizione è stata estesa all’abitazione dell’uomo, dove i poliziotti hanno rinvenuto marijuana e chiavi di accesso di un magazzino dove sono stati rinvenuti i primi 51 panetti di cocaina, nascosti in uno sgabuzzino. Le ulteriori ricerche hanno consentito agli agenti di rinvenire, in un appezzamento di terreno, all’interno di un capanno, sempre di proprietà dell’uomo, altri 93 panetti contenenti cocaina.

L’arrestato è stato accompagnato presso la casa circondariale di Perugia-Capanne, in attesa dell’udienza di convalida.

– foto ufficio stampa Polizia di Stato –

(ITALPRESS).