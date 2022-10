Casale, Quarta di copertina: oggi si presenta il libro di Stefano Fracchia

Quarta di copertina: sabato 15 si presenta il libro di Stefano Fracchia

Alle ore 16 nel cortile del Castello del Monferrato si parlerà di In arti e in spiritoSabato 15 ottobre ritorna Quarta di copertina, la rassegna letteraria organizzata dall’Assessorato alla Cultura per far conoscere e scoprire scrittori e libri del panorama locale, regionale e nazionale.

L’appuntamento è per le ore 16,00 nel cortile del Castello del Monferrato con Stefano Fracchia che presenterà il suo libro In armi e in spirito – L’incanto cavalleresco tra mito, storia e realtà, edito da Edizioni della Goccia.

Come ha spiegato l’autore: «Quando mi apprestai a scrivere questo libro non sapevo se sarebbe stato un saggio o un romanzo, sicuramente volevo che fosse il resoconto di una vita trascorsa coltivando un sentimento che poco a poco è diventato ragione della vita stessa, tale da permeare ogni aspetto della personalità: la ricerca dell’ideale Cavalleresco. Queste pagine, quindi, sono nate con l’intento di raccontare ai lettori, giovani e meno giovani, la passione volta alla ricerca di quell’incanto Cavalleresco che ancora nel terzo millennio può riscaldare il cuore di una società in parte smarrita».

Nato a Casale Monferrato, Stefano Fracchia dal 1995 si occupa di ricostruzioni e rievocazioni storiche medievali, collaborando con enti privati e pubblici, in particolare con il settore della pubblica istruzione. È curatore di esposizioni e ambientazioni medievali in varie dimore storiche. Appassionato e studioso del periodo storico compreso tra l’XI e il XV secolo, le sue ricerche sono rivolte in particolare alla figura del Cavaliere feudale e alle vicende del Marchesato di Monferrato. Oltre a praticare e insegnare scherma antica, è fondatore dell’Ordine della Lancia, del quale è maestro d’armi e condottiero col nome di Stefano di Monferrato.

La presentazione rientra tra le iniziative della mostra I Marchesi di Monferrato di ferro vestiti allestita nel Torrione Sud Est del Castello del Monferrato fino al 23 ottobre e aperta il sabato e la domenica dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 19,00.