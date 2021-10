Biblioteca Civica Giovanni Canna: i consigli di lettura di novembre

Le proposte del direttore Luigi Mantovani

Nell’ultima settimana del mese tornano, come da tradizione, cinque proposte di lettura dal direttore della Biblioteca Civica, Luigi Mantovani.

Ma prima di scoprire quali sono i libri del mese, ricordiamo che la Biblioteca Civica Giovanni Canna dal 25 ottobre ha riaperto le proprie sale senza più bisogno di prenotare. Rimane invece ancora l’obbligo di Green Pass / Certificazione Verde Covid-19 accompagnato da un documento di identità valido, oltre alla mascherina indossata correttamente, alla misurazione della temperatura e all’igienizzazione mani prima dell’ingresso.

Gli orari di accesso sono dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 18,00 e il sabato dalle ore 9,00 alle ore 13,00. Si ricorda che lunedì 1° novembre (Ognissanti) e venerdì 12 novembre (Sant’Evasio) la Biblioteca resterà chiusa.

Ed ora sveliamo quali sono i consigli di lettura di questo mese:

Angela Carter, Nell’antro dell’alchimista. Tutti i racconti, 2 voll., Fazi Editore

Tutti i racconti – la forma letteraria in cui probabilmente si è espressa al suo meglio – di Angela Carter, una delle voci più notevoli della letteratura britannica degli ultimi cinquant’anni, e della letteratura postmoderna in generale. Tre aggettivi per questi racconti? Immaginosi, surreali e provocatori.

Cesare Pavese, La scoperta dell’America, Nutrimenti

A 70 anni dall’uscita (postuma) per Einaudi della raccolta di saggi dello scrittore di Santo Stefano Belbo, curata da Italo Calvino e intitolata La letteratura americana e altri saggi, torna, pubblicata dalla casa editrice Nutrimenti, la prima sezione di quel libro: La scoperta dell’America.

Torna così a parlarci il giovane Pavese, rabdomante e scopritore, traduttore e prefatore dei maggiori scrittori americani del periodo e non solo (si pensi alla sua traduzione di Moby Dick). Un Pavese da riscoprire.

John Kampfner, Perché i tedeschi lo fanno meglio, Garzanti

Il giornalista inglese del “Times” ci spiega come e perché la Germania è il paese più potente e influente d’Europa, e a maggior merito di Kampfner, lo fa in modo acuto, ironico e divertente.

Alessandro Bettini, Nove parole della fisica, Bollati Boringhieri

Nell’anno del Nobel per la Fisica a Giorgio Parisi, il fisico Alessandro Bettini – per sei anni direttore del Laboratorio Nazionale del Gran Sasso – ci accompagna con una miracolosa e coinvolgente semplicità, nella storia della Fisica, attraverso alcune parole chiave: vuoto, atomo, simmetria, spazio-tempo, quark. Un viaggio rivelatore ed entusiasmante.

Peter Moore, La conquista della meteorologia. I pionieri che seppero guardare al futuro, Nutrimenti

Oggi parlare del meteo è considerato universalmente il discorso convenzionale per eccellenza. Ma non è stato sempre così. Anzi. Moore, giornalista culturale della Bbc, ci racconta le combattute origini della meteorologia, nella Gran Bretagna imperiale della metà dell’800, attraverso una serie di ritratti di uomini ingegnosi e audaci che, vincendo i molti pregiudizi che la avvolgevano, hanno reso la previsione del tempo una scienza.