Un fuoristrada donato alla Protezione Civile per interventi antincendio e trasporto di acqua

È stato inaugurato qualche giorno fa, nel cortile di Palatium Vetus, il nuovo automezzo in dotazione al Comitato di Coordinamento delle Associazioni-Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile e Ambientale della Provincia di Alessandria, acquistato grazie al generoso contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria.

Il mezzo

Si tratta di un autocarro Mercedes Unimog, particolarmente adatto ai percorsi fuoristrada, in grado di trasportare squadre di lavoro, materiali e attrezzi pesanti nelle più remote località di intervento. Il mezzo è stato dotato di un serbatoio capace di 3.500 litri di acqua in grado di garantire il rifornimento idrico a cascine e allevamenti isolati o non facilmente raggiungibili che, quindi, non usufruiscono dell’allacciamento alla rete urbana. Un servizio che si è reso indispensabile in diverse località del territorio provinciale colpito, negli ultimi anni, da ondate di caldo soffocante e da un grave stato di siccità.

L’automezzo dispone, inoltre, di un moderno impianto antincendio con relativa pompa di rilancio, indispensabile per far fronte agli incendi che rappresentano un’altra minaccia per le zone boschive rese aride a causa delle alte temperature estive.

L’autocarro è operativo e andrà a integrare la colonna mobiledella Protezione Civile che dispone di oltre 60 mezzi speciali pronti a intervenire in caso di emergenza o di catastrofe naturale sia in Italia sia all’estero.

Le parole

Ecco quelle del presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, notaio Luciano Mariano: “Il ruolo della Protezione Civile sta diventando sempre più prezioso nella nostra società e l’impegno dei volontari è sempre più importante per fare fronte alle esigenze delle popolazioni che si trovano a fronteggiare gravi rischi legati a eventi calamitos,i sia naturali sia antropici, violenti e imprevedibili. La Fondazione è lieta di contribuire ad agevolare la loro attività. La Protezione Civile è uno dei settori d’intervento stabiliti statutariamente e previsti nel documento programmatico previsionale per il triennio 2022-20224″.