Prima vittoria per la Juventus Next Gen che si è imposta 2-1 ad Ancona togliendosi da ‘quota zero’ in classifica. Il tecnico Brambilla ha corretto lo schieramento delle prime giornate (3-5-2) inserendo il trequartista (3-4-1-2) e la scelta ha pagato. Sono venuti 2 gol e ne potevano venire altri, ma la squadra bianconera ha sofferto comunque i veementi attacchi dell’Ancona, salvata in più occasioni dal portiere Daffara e da un po’ di fortuna, soprattutto nella prima parte della ripresa. I padroni di casa, alla seconda sconfitta di fila (dopo lo 0-4 di Cesena), hanno protestato molto al 95′ per un loro giocatore finito a terra in area dopo un contatto con un bianconero, ma dalle immagini sembra più un tuffo alla ricerca del rigore che un fallo.

Le reti

38′ – percussione centrale del trequartista turco Yildiz (2005) che dopo 30 metri palla al piede ha scaraventato un destro terrificante sotto la traversa: 0-1

percussione centrale del trequartista turco (2005) che dopo 30 metri palla al piede ha scaraventato un destro terrificante sotto la traversa: 42′ – cross di Paolucci, e tocco in rete di Spagnoli in anticipo sul difensore, 1-1

cross di Paolucci, e tocco in rete di in anticipo sul difensore, 65′ – nel suo momento peggiore la Juve va in contropiede, Yildiz smarca in verticale Cerri che vola in porta a tocca alle spalle del portiere, complice la deviazione di Cella: 1-2