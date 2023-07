Prezzo del grano: ancora stop alle rilevazioni in Borsa Merci. Cia e Confagricoltura spiegano

Quarta settimana consecutiva di mancata rilevazione del prezzo del grano, da parte di Cia e Confagricoltura Alessandria, in Commissione Prezzi alla Borsa Merci della Camera di Commercio di Alessandria e Asti.

Le Organizzazioni non hanno partecipato alla seduta di stamattina, facendo decadere di fatto la validità dell’incontro per l’assenza di parte agricola. La protesta è iniziata lo scorso venerdì 7 luglio, in considerazione del prezzo dei cereali (frumento tenero biscottiero) troppo basso, di circa 20 €/q su Alessandria, contro i 35 €/q del mese di ottobre ’22.

Spiegano i direttori Confagricoltura e Cia Alessandria Cristina Bagnasco e Paolo Viarenghi: “La situazione è totalmente compromessa e aggravata dalle vicende Russia-Ucraina sull’accordo sul grano, che hanno determinato un blocco degli acquisti. Il prezzo rilevato non sarebbe reale in funzione delle esigenze di mercato. Continuiamo a sostenere che il prezzo non sia adeguato per i costi di produzione sostenuti”.