Preso l’autore delle ultime spaccate

Grazie a due impronte digitali lasciate al supermercato Crai di via Milano, è stato individuato l’autore delle spaccate della scorsa settimana al centro città: si tratta di un giovane di 21 anni, italiano di origini marocchine che dopo i colpi era scappato in Lombardia. La Polizia di Stato è riuscita a scovarlo dopo un attento lavoro ed è ora rinchiuso nel carcere di Sondrio.

Il Sindaco ha dichiarato: “Sottolineo e ribadisco i miei ringraziamenti per le Forze dell’Ordine, e in particolare per la Polizia di Stato, per l’energia e il tempo spesi nell’attività volta a garantire la sicurezza dei cittadini di Alessandria e per l’alta capacità professionale dimostrata anche in questa occasione”.