Operazione ‘Malok 2019’: Finanza e Scico arrestano 24 spacciatori di droga fra Torino e Alessandria

L’operazione della Guardia di Finanza di Torino e dello SCICO delle Fiamme Gialle in tutta Italia ha smantellato 2 organizzazioni criminali dedite al traffico di droga con basi a Torino e Alessandria. Arrestate 24 persone.

L’operazione ‘Malok 2019’

Dall’alba di ieri circa 120 militari della Guardia di Finanza di Torino e dello SCICO di Roma, coordinati dalla Procura della Repubblica torinese, hanno dato esecuzione alla custodia cautelare in carcere nei confronti di 24 persone, gravemente indiziate di far parte di 2 distinte associazioni per delinquere finalizzate al traffico e al commercio di ingenti quantitativi di droga (cocaina e marijuana) in Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana e Abruzzo.

Le investigazioni, caratterizzate da accertamenti di polizia giudiziaria, intercettazioni telefoniche e ambientali, osservazione e pedinamento, sono arrivati a raccogliere prove nei confronti di soggetti italiani e albanesi che avrebbero commesso reati connessi all’importazione e al traffico di stupefacenti.

I due gruppi

Il primo, con base a Torino, aveva una consolidata rete di approvvigionamento e distribuzione di cocaina, con sodali incaricati di acquisto, stoccaggio, lavorazione e commercializzazione della sostanza. Le comunicazioni tra loro avvenivano tramite cellulari di prima generazione. In più c’era capacità di fronteggiare emergenze organizzative, sostituendo i corrieri arrestati e la droga sequestrata. L’organizzazione, con una vasta rete di clienti nelle province di Torino, Asti, Cuneo e Lucca, aveva a capo un 58enne albanese, da oltre 20 anni stabilitosi in provincia di Torino.

Il secondo, radicato ad Alessandria, riforniva di grandi quantità di stupefacente l’altro gruppo ed era guidato de un 39enne albanese, anch’egli da 20 anni in Italia e radicato nell’alessandrino. Era lui a tenere diretti contatti con i fornitori in Albania, stabilendo i quantitativi da introdurre in Italia in base alle necessità di mercato. L’organizzazione, che trafficava non solo cocaina ma anche hashish e marijuana, si occupava di vendere stupefacenti in provincia di Torino, Alessandria, Novara, Pavia, Milano, Brescia e Francia.

I sequestri

Entrambi i sodalizi criminali disponevano di alloggi e luoghi idonei a nascondere lo stupefacente e di un collaudato sistema per provvederne al trasporto e alla distribuzione, avvalendosi di veicoli modificati con appositi doppi fondi. Finanza e Scico hanno sequestrato circa 45 kg di cocaina, 150 kg di marijuana, 1,5 kg di hashish e 900.000 euro in contanti. Tali quantitativi di droga, se immessi sul mercato “al dettaglio”, avrebbero portato incassi per almeno 6 milioni di euro.