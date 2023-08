Maltempo a Casale: scoperchiato l’ospedale, gravi danni ad abitazioni e strade. Chiesta l’emergenza

Il sindaco Federico Riboldi ha spiegato la situazione: “Sono subito stati traferiti 20 pazienti, mettendoli in sicurezza, mentre i danni all’ospedale ammontano a più di 400.000 euro. Ma sono stati danneggiati anche i tetti di molte abitazioni e alcune strade sono ostruite dalla caduta d alberi. Contiamo danni per diversi milioni di euro e con l’aiuto della Regione Piemonte chiederemo lo stato di emergenza”.

Problemi anche per le forniture elettriche in migliaia di case. Il problema è in via di soluzione, ma la corrente manca ancora a circa 500 famiglie.