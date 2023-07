Alessandria e provincia, aperte le iscrizioni al corso OIPA per ‘Guardie venatorie’. Fino al 31 agosto

Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione per guardie venatorie volontarie dell’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) per la provincia di Alessandria. Il corso, della durata di 4 mesi, è gratuito e inizierà il 6 settembre. Il termine per presentare le domande d’iscrizione è il 31 agosto.

Le lezioni si terranno online il mercoledì e il venerdì dalle 20.30 alle 22.30.

Per partecipare è richiesta l’iscrizione Oipa come socio benemerito (100 €).

Per l’esame richiesta la presenza all’80% delle ore di lezione. L’esame di fine corso sarà in presenza davanti a una Commissione nominata dalla Provincia di Alessandria.

Requisiti

Il corso di formazione Oipa, autorizzato dalla Provincia, è aperto ai cittadini che abbiano il desiderio d’impegnarsi in prima persona in difesa dell’ambiente naturale e della fauna selvatica. Requisiti richiesti sono una sufficiente cultura generale, nessuna pendenza penale, condivisione delle finalità dell’associazione.

Secondo la legge n. 157/92 e l’articolo 57 del Codice di procedura penale, la guardia venatoria può accertare la violazione delle disposizioni sull’attività venatoria. Può chiedere a qualsiasi persona, trovata in possesso di armi o altri strumenti di caccia, l’esibizione della licenza per uso caccia, del tesserino venatorio, del contrassegno assicurativo e della fauna selvatica abbattuta o catturata.

Info

Per maggiori informazioni: [email protected].