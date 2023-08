31 agosto: ecco il Capodanno Alessandrino

Ritorna, con il suo “anno 19”, l’appuntamento del Capodanno Alessandrino: una manifestazione ormai collaudata che da mezzogiorno del 31 agosto (questa la tradizionale data scelta) segna l’avvio del “nuovo anno”: quello che inizia in Alessandria il 1° settembre, quando i tempi rilassati e lievi della vacanza lasciano il posto a quelli, più frenetici, del ritorno al lavoro, a scuola, agli impegni della quotidianità.

Il tema

Sarà “Festa fai da te? No capodanno alessandrino? Ahi, ahi, ahi!”, che scimmiotta pubblicità anni ’90, sottolinea il rischio che chi non celebrasse questa data, si perderebbe certamente qualcosa di unico e speciale.

Un evento che tutti possono riempire di contenuti diversi: partendo dall’invito all’intera comunità cittadina, chiamata a vivere questo speciale suo “Capodanno” come a un momento di festa in cui condividere lo “stare-insieme” e il brindare al “nuovo inizio” (quello del mese di settembre) con il sorriso, il divertimento, il cibo, la musica e l’allegria rese possibili dai tanti operatori ed esercenti.

La solidarietà

La quota di adesione dei locali partecipanti consente di destinare, ogni anno, una somma alla Sezione dell’A.I.L. (associazione italiana leucemie e linfomi) AL-AT, meritoriamente impegnata a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla lotta alle malattie ematologiche.

Il programma

Avvio della festa con il 1° brindisi, a mezzogiorno, presso la Vineria Mezzolitro di via Milano, gestita da Monica Moccagatta , ideatrice della manifestazione.

di via Milano, gestita da , ideatrice della manifestazione. Alle 21 . 30 in piazza Giovanni XXIII (piazza Duomo), nell’ambito della rassegna PEM!-Parole e Musica in Monferrato (ingresso gratuito) l’ incontro con Eugenio Cesaro (degli l’Eugenio in via Di Gioia) intervistato da Enrico Deregibus .

(piazza Duomo), nell’ambito della rassegna (ingresso gratuito) l’ intervistato da . Museo Civico “Sale d’Arte” di via Machiavelli 13 (comune.alessandria.it/i-musei-civici/sale-d-arte): aperto dalle 20.30 alle 23.30. Occasione per visitare in particolare le mostre fotografiche di Gabriele Basilico.

di via Machiavelli 13 (comune.alessandria.it/i-musei-civici/sale-d-arte): Occasione per visitare in particolare le Museo Etnografico “C’era una volta” in piazza della Gamberina 1 (museodellagambarina.com) aperto dalle 20.30 alle 24.00, sia la multisala al piano terra, sia al p1° piano, sia nella biblioteca.

in piazza della Gamberina 1 (museodellagambarina.com) sia la multisala al piano terra, sia al p1° piano, sia nella biblioteca. Museo AcdB-Alessandria Città delle Biciclette , presso Palazzo Monferrato in via San Lorenzo 21 (acdbmuseo.it), aperto dalle 20.30 alle 23.30.

, presso Palazzo Monferrato in via San Lorenzo 21 (acdbmuseo.it), Quadreria della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria , Palazzo del Governatore – piazza della Libertà 28 (fondazionecralessandria.it), aperta dalle 20.00 alle 23.00 .