La Guardia di Finanza di Alessandria sequestra prodotti contraffatti per 400.000 euro

Il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Alessandria, nell’ambito di un’articolata e autonoma attività operativa, ha inferto un duro colpo ad un sodalizio criminale, costituito da svariate società con sede in Cina, che, attraverso un noto sito di e-commerce, importavano sul territorio italiano e commercializzavano a prezzi vantaggiosi migliaia di articoli recanti i marchi Marvel, Entertainment One, Viacom, Warner Bros e Nintendo. I finanzieri alessandrini, nell’ambito di una costante attività di contrasto al fenomeno della contraffazione, hanno avviato una meticolosa analisi dei siti internet che pongono in vendita, tra gli altri, prodotti tutelati dalle norme sul diritto d’autore.

L’indagine di polizia giudiziaria, coordinata dalla Procura della Repubblica di Alessandria e condotta avvalendosi delle competenze tecniche dei periti dei citati brand, ha consentito di sequestrare 3,5 milioni di prodotti contraffatti, costituiti perlopiù da articoli di cancelleria, zaini, gadget e accessori, per un valore di circa 400.000 euro.

Il giro d’affari quantificato da marzo 2022 a marzo 2023, ammonta ad oltre 800.000 euro, derivanti dalla vendita illegale di oltre 10 milioni di prodotti contraffatti.