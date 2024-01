Alessandria con l’acqua alla gola: è ultima e non segna. Con la Virtus Verona servono gol e punti

In campo domani alle 14 allo stadio ‘Moccagatta’ di Alessandria.

Fare gol e fare punti, facile a dirsi e difficile a farsi. L’Alessandria non vince da 7 gare (5 senza gol fatti), non segna da 285′ + recuperi, quindi oltre 300′, l’ultima vittoria è del 12 novembre, 2-0 col Renate con Banchini in panchina (guarda caso). Tutto ruota intorno all’attuale allenatore che ha un compito difficilissimo. Col mercato aperto sono arrivati 2 nuovi giocatori, ma se sono rinforzi reali lo dirà il tempo. Però i punti servono ora, per scansare l’ultimo posto che significa retrocessione diretta.

Squadre

ALESSANDRIA – Ultima con 13 punti (-1) dopo 3 vinte, 5 pari, 12 perse, gol 12-24. Viene dallo 0-1 di Novara e non vince da 7 turni. Il tecnico Marco Banchini (43), già in panca dalla 7^ alla 14^ (11 punti), dovrebbe confermare il 3-5-2 . Migliori marcatori Gazoul, Mastalli (3).

VIRTUS VERONA – È 8^ con 28 punti (8 vinte, 4 pari, 8 perse, reti 22-23), in zona playoff. Arriva dallo 0-1 con l'Atalanta U23 e nelle ultime 8 ha vinto 1 sola volta. L'allenatore-presidente Luigi Fresco (62), in panca e alla scrivania da 42 anni, si affida quasi sempre al 3-4-1-2. Miglior marcatore Casarotto (7).

Precedenti

Sono 3: nel 13-14 in C2, vittoria grigia al Moccagatta 3-1, pareggio 0-0 al ritorno. In questa stagione la gara di andata fu vinta dai veneti 2-1 (36′ Faedo, 47′ Gazoul, 53′ Cabianca); al 44′ rigore sbagliato da Pagliuca. (dati Museo Grigio)

Giudici di gara

Arbitro: Ermes Fabrizio Cavaliere (Paola)

Assistenti: Alessio Miccoli (Lanciano) – Matteo Gentile (IS)

4° ufficiale: Matteo Santinelli (BG)

Precedenti dell’arbitro

Sono 3: AL-Renate 1-0, Modena-VV 1-0, VV-Matelica 1-0. Con l’arbitro Cavaliere, al 5° anno in serie C, per le 2 squadre nessun pareggio e sempre lo stesso risultato.