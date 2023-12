Coldiretti: Ettore Prandini confermato all’unanimità alla presidenza nazionale

Ettore Prandini , 51 anni, lombardo con tre figli, è stato confermato presidente nazionale di Coldiretti . Ad eleggerlo all’ unanimità l’Assemblea dei delegati giunti da tutte le regioni, in rappresentanza di oltre 1,5 milioni di soci , riunita mercoledì scorso a Palazzo Rospigliosi a Roma.

Nominata anche la nuova Giunta Confederale in cui entra il presidente di Coldiretti Piemonte, Cristina Brizzolari. Sarà, quindi, così composta: tre vicepresidenti Nicola Bertinelli, David Granieri e Gennarino Masiello oltre a Franco Aceto, Gianluca Barbacovi, Dominga Cotarella e Francesco Ferreri.

L’eletto

Laureato in giurisprudenza, Ettore Prandini guida un’azienda di bovini da latte e gestisce un’impresa vitivinicola con produzione di Lugana. Ha guidato la Coldiretti Brescia e la Coldiretti Lombardia. Ricopre anche le cariche di presidente nazionale di Uecoop, della Fondazione Campagna Amica e dell’Osservatorio sulla criminalità nell’Agricoltura e sul sistema agroalimentare.

I votanti

Erano presenti all’Assemblea elettiva il presidente Coldiretti Alessandria Mauro Bianco con il direttore Roberto Bianco. Ecco i loro commenti.

Mauro Bianco: “L’obiettivo fissato è ambizioso ed è l’impegno a raggiungere 100 miliardi di valore dell’export agroalimentare anche con la spinta della candidatura della cucina italiana a patrimonio immateriale dell’Unesco e la lotta al falso Made in Italy sulle tavole mondiali”.

Roberto Bianco: “È necessario investire sulla logistica in termini infrastrutturali, sui trasporti via terra, via mare e via aerea, creando interconnessioni fra i vari hub che permettano di accorciare tempi di consegna e tagliare costi inutili. Va sostenuto il Made in Italy offrendo all’Ismea la possibilità di svolgere il ruolo di cassa depositi e prestiti”.