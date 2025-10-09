Economia IN EVIDENZA Video

Il presidente INPS, Fava: “I conti stanno bene, chiuso il 2024 con utile di 15 miliardi”

Ott 9, 2025
CATANIA (ITALPRESS) – “La crescita del paese dipende dai giovani. Vogliamo accompagnarli nel mercato del lavoro dove possono trovare la loro gratificazione professionale. Dalla loro realizzazione dipende anche il nostro futuro. Dall’inizio del mio mandato è questo l’obiettivo che ci siamo prefissati”. Lo ha dichiarato il presidente dell’Inps, Gabriele Fava, a margine della presentazione del XXIV Rapporto dell’istituto organizzato al Palazzo del Rettorato dell’Università di Catania. Fava ha anche ricordato la solidità dei conti INPS: “I conti stanno bene: l’INPS è solida. Abbiamo chiuso il 2024 con un utile di 15 miliardi e una crescita retributiva del 5,5%, sono dati che confermano la solidità dell’istituto. Siamo pronti ad affrontare sfide importanti, come la denatalità, e a superarle insieme al Governo”.
