Reggio Calabria: omicidio di 2 bambini, arrestata la giovane madre

Ott 9, 2025
REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – La Polizia di Stato di Reggio Calabria ha eseguito la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari di Reggio Calabria nei confronti di una giovane donna reggina accusata di omicidio per soffocamento dei suoi due bambini appena partoriti, di occultamento dei loro corpi nonché di soppressione di cadavere in relazione a un ulteriore suo bambino o bambina partorito/a tre anni fa.
pc/mca3 Fonte video: Polizia di Stato

