Cantiere piazza Libertà, divieti da venerdì 19

Dalle ore 7 di sabato 20 gennaio alle ore 18 di giovedì 29 febbraio, e comunque fino al termine dei lavori, sarà previsto il divieto di fermata con rimozione forzata, nella porzione della sede rialzata di piazza della Libertà, relativamente agli stalli perimetrali compresi tra via dei Martiri, via Verdi e via Pontida.