Nell’ambito del Fondo da 75 milioni di euro volto alla valorizzazione dei Comuni a vocazione turistico-culturale sede di siti riconosciuti patrimonio dell’umanità Unesco e dei Comuni appartenenti alla rete delle città creative Unesco, il ministero del Turismo ha approvato 58 progetti definitivi che coinvolgono oltre 250 Comuni in 16 Regioni, per un impegno complessivo di oltre 70 milioni di euro. Inoltre, due ulteriori progetti sono in via di approvazione e uno in fase di presentazione.

Lo stanziamento è finalizzato a finanziare progetti da parte dei Comuni proponenti, da concludersi entro il 30 novembre 2025, per interventi quali:

realizzazione di strumenti di valorizzazione e promozione turistica digitale, nonché di itinerari turistici;

attività di marketing ed eventi;

opere di carattere edilizio, strutturale o impiantistico o, ancora, allestimenti su siti culturali, paesaggistici e naturalistici funzionali ad accrescere la fruizione e l’attrattività turistica.

Saranno realizzati in totale oltre 470 interventi.

Le parole

Ecco quelle del Ministro del Turismo Daniela Santanché: “Con oltre 142 milioni di presenze e una spesa superiore ai 12 miliardi di euro l’anno, il turismo culturale è un vero e proprio traino per il settore, considerando i 59 siti Unesco e i 495 borghi certificati. Con questo intervento rafforziamo il supporto al tessuto territoriale e diamo continuità alle azioni messe in campo per valorizzarlo, come fatto con il Fondo per i piccoli Comuni a vocazione turistica che sono un unicum a livello internazionale”.

Info

Qui i riferimenti sullo stato di avanzamento del bando https://www.ministeroturismo.gov.it/avviso-pubblico-per-la-valorizzazione-dei-comuni-con-siti-unesco-e-delle-citta-creative/