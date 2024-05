Brivido Cafe’ con Retrogusto: Silvana Mossano presenta domani pomeriggio il suo nuovo libro

L’Associazione Stradafacendo si propone di dare lustro alla città di Alessandria attraverso l’organizzazione di eventi immersivi ed inclusivi, etici e virtuosi, per unire le persone, abolendo pregiudizi e separazioni.

La serie di letture d’autore noir inserite nel programma ‘ Brivido Café con Retrogusto’ saluta un nuovo appuntamento domenica 19 maggio alle ore 18.45, presso i locali dell’Enoteca Retrogusto, in via Santa Maria di Castello 7 ad Alessandria, e vogliono proprio unire cultura, sapori e benessere per lo spirito, il corpo e la mente.

L’evento vedrà la presenza dell’Autrice del libro “Tuo padre suonava l’armonica” (Araba Fenice, 2023), la giornalista Silvana Mossano. Presenta il direttore de “Il Piccolo” di Alessandria Alberto Marello.

Info: 338-3847313

La trama

Siamo in una grangia monferrina, nella pianura vicino al Po, quando sta per arrivare l’alluvione del 1994. Un sindaco troppo attivo cerca di svendere velocemente la borgata per costruire un “happy village”, una sorta di paese dei balocchi per il divertimento. Il paese insorge, guidato da una anziana maestra e dalla nipote, avvocatessa milanese che si riscopre profondamente legata alle sue radici. Un’avvincente storia di malaffare, memoria, ecologia, dove uomini, e donne, senza

scrupoli, pensano di agire a loro piacimento, senza tener conto della natura. Una natura benigna fino a che la si rispetta, ma quando la violenza è troppo grande, allora anche la vendetta va di pari passo.

L’autrice

Silvana Mossano , classe 1957, Leone ascendente Acquario. È nata a Casale Monferrato , città dove abita, ed è cittadina onoraria di Conzano, in Monferrato. Giornalista da oltre 40 anni, per più di 30 ha lavorato al quotidiano

Silvana Mossano , classe 1957, Leone ascendente Acquario. È nata a Casale Monferrato , città dove abita, ed è cittadina onoraria di Conzano, in Monferrato. Giornalista da oltre 40 anni, per più di 30 ha lavorato al quotidiano "La Stampa" come cronista. Nel 2010, ha pubblicato "Malapolvere" (Edizioni Sonda), libro di racconto-inchiesta sul dramma dell'amianto che causa migliaia di vittime nel mondo. Nel 2011, è uscito in eBook il romanzo "Il cortile" (IoScrittore). L'anno successivo, ha pubblicato il romanzo "Un giorno arriverò" (Salani), vincitore della sezione narrativa del Premio Umanistico «Onor d'Agobbio» (2012). Ha scritto racconti presenti in raccolte e pubblicazioni locali. È autrice di monologhi in spettacoli di teatro-canzone. Ha un blog: www.silmos.it.