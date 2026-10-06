Attualità Cronaca Video

Catania: arrestato 60enne per tentato omicidio

Di

Ott 6, 2026
CATANIA (ITALPRESS) – Una lite tra vicini è degenerata in un’aggressione con un coltello, causando ad un 46enne una ferita al volto, con una prognosi di 30 giorni. E’ accaduto a Palagonia, in provincia di Catania, dove i carabinieri hanno arrestato un 60enne per tentato omicidio e porto abusivo di armi od oggetti atti a offendere. L’intervento è scattato a seguito di una richiesta giunta al Numero Unico d’Emergenza 112, che segnalava una persona ferita dopo una lite con un vicino. I militari, intervenuti sul posto, hanno raccolto le prime informazioni e acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona. Secondo la ricostruzione, al culmine di una discussione, nata da precedenti dissidi, il 60enne avrebbe estratto un coltello e colpito il 46enne al volto, proseguendo l’azione anche dopo la caduta della vittima a terra. Avrebbe inoltre rivolto l’arma contro il figlio della persona offesa, prima di rientrare nella propria abitazione. La visione delle immagini ha consentito ai Carabinieri di riscontrare la ricostruzione dell’accaduto e di acquisire ulteriori elementi a carico del 60enne, che è stato arrestato. L’indagato è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Caltagirone. vbo/gtr

Di

Articoli correlati

Attualità IN EVIDENZA Science & Technology

Il premio Nobel per la Fisica a Francis Halzen

Ott 6, 2026
Attualità Alessandrina Cronaca IN EVIDENZA

Alessandria: da ieri 80 vigili urbani di tutto il Piemonte per il corso regionale di aggiornamento

Ott 6, 2026 Raimondo Bovone
Attualità Cronaca Video

Napoli: sequestrati 30.000 litri di benzina di contrabbando, denunciati 2 polacchi

Ott 6, 2026

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Gasbarra “L’Eur compie 90 anni e guarda al futuro”

Ott 6, 2026
IN EVIDENZA

Figc, Paltrinieri “Vicenda molto sottile,Malagò ha dimostrato di saper lavorare”

Ott 6, 2026
IN EVIDENZA

Figc, Petrucci “Malagò commissario buon senso, unico vincitore Mancini”

Ott 6, 2026
Attualità Alessandrina Sport

Alessandria Volley entra nelle scuole e incontra il territorio: si parte da Borgoratto domani

Ott 6, 2026 Raimondo Bovone