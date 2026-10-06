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Napoli: sequestrati 30.000 litri di benzina di contrabbando, denunciati 2 polacchi

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Ott 6, 2026
NAPOLI (ITALPRESS) – La Guardia di finanza ha sequestrato a Marigliano, nel Napoletano, 30.000 litri di benzina di contrabbando, la cosiddetta “Designer Fuel”, e ha denunciato due cittadini polacchi. I finanzieri del Gruppo di Nola hanno fermato un autoarticolato con targa polacca nell’ambito di un servizio di controllo del territorio, insospettiti dall’andamento del mezzo. L’ispezione ha consentito di individuare 30 contenitori in plastica, ciascuno della capacità di mille litri, contenenti il carburante. Secondo quanto accertato dai militari, nel documento di trasporto C.M.R. il carico era indicato come “olio per dischi dei freni”, prodotto non soggetto alla normativa fiscale prevista per i prodotti energetici sottoposti ad accisa. I due occupanti del mezzo sono stati quindi denunciati.col5/gsl (fonte video: Guardia di Finanza)

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