Casale Monferrato: la Finanza ha scoperto l’evasione fiscale di una società di paracadutismo

Le Fiamme Gialle della Compagnia di Casale Monferrato hanno concluso una complessa attività di polizia economico-finanziaria che ha permesso di constatare come una società sportiva dilettantistica, nota per la disciplina sportiva del paracadutismo, ha fatto un uso distorto della sua veste associativa, beneficiando indebitamente delle agevolazioni fiscali previste per gli enti non commerciali.

L’operazione si è concretizzata con la verifica delle condizioni solidaristiche e di utilità sociale dichiarate, il

rispetto del divieto di distribuzione, anche indiretta, degli utili previsto da statuto, nonché dei requisiti richiesti per fruire delle agevolazioni fiscali previste per gli enti no-profit.

L’indagine ha portato al recupero a tassazione di redditi non dichiarati per 3.195.000 euro, relativi agli anni 2021, 2022 e 2023, dati in gran parte da decolli aerei e da lanci paracadutistici in tandem non registrati, nonché alla denuncia alla Procura della Repubblica di Vercelli del responsabile per omessa e infedele dichiarazione ai fini imposte dirette e I.V.A. Le inadempienze riscontrate, inoltre, sono state segnalate all’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile e all’Ente Nazionale per l’Assistenza al Volo.

L’operazione, svolta congiuntamente con l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Alessandria ed ai Carabinieri del N.I.L. e del N.A.S. di Alessandria, ha permesso, tra l’altro, di scoprire irregolarità in materia di salute e sicurezza sul lavoro inerenti alla struttura dedicata al locale bar, in conseguenza delle quali è stato emesso un provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, nonché di addivenire al sequestro di alimenti in cattivo stato di conservazione e la conseguente cessazione dell’esercizio di somministrazione alimenti e bevande. Deferita anche una persona alla competente A.G. e contestate sanzioni per un importo complessivo di 7.264 euro.