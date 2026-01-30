Attualità Cronaca Video

Palermo: 11 arresti e 9 denunce per traffico internazionale di droga

Gen 30, 2026


PALERMO (ITALPRESS) – La Guardia di Finanza di Palermo ha arrestato 11 persone con l’accusa di traffico internazionale di stupefacenti. Altri 9 sono stati denunciati a piede libero. Nel corso delle operazioni i finanzieri hanno sequestrato 131 kg di hashish, 14 Kg di marijuana e 1,703 grammi di “WAX” (resina di marijuana) tra le province di Palermo, Trapani e Catania. L’attività ha avuto origine a seguito degli ordinari controlli delle unità cinofile della Compagnia di Palermo-Punta Raisi sui colli in transito presso gli hub di spedizionieri cittadini e i grandi centri di smistamento logistici, messi a sistema con il controllo dei social network. È noto ormai come i giovani ricorrano sempre più all’utilizzo di canali social per ordinare e pagare lo stupefacente. Tali informazioni sono state quindi incrociate congiuntamente da militari della Tenenza di Carini e del Gruppo di Palermo, che hanno individuato alcune ricorrenze tra i vettori postali e dato così avvio alle attività di analisi sulla distribuzione dei plichi.

(Fonte video: Guardia di Finanza)

