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Ue, Guarda “Serve una strategia per l’autonomia energetica”

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Mar 17, 2026


BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Dobbiamo finalmente mettere al centro una strategia che riporti il controllo dell’energia, per quanto possibile, all’interno dei nostri confini italiani ed europei. Le uniche risorse energetiche che oggi possono garantirci questo sono le rinnovabili, che permettono in tempi relativamente brevi e con investimenti contenuti di avvicinare la produzione di energia ai cittadini e ai governi democratici europei, senza lasciarla nelle mani delle dinamiche internazionali e dei grandi rischi geopolitici”. Lo ha dichiarato l’eurodeputata di Europa Verde Cristina Guarda durante un punto stampa a Bruxelles.

xf4/sat/mca1

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