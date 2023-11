Si terrà giovedì 23 novembre, presso lo spazio di Porto Idee, in via Verona 95, Un anno di Patchwork – in rete per i giovani, momento conclusivo dell’omonimo progetto del Comune di Alessandria, Assessorato alle Politiche Giovanili, volto al contrasto del disagio giovanile post pandemico, con iniziative volte a rafforzare il benessere psicofisico.

Dopo una tavola rotonda tra i partner, nella prima parte del pomeriggio, seguirà alle 18.00 un momento aperto al pubblico, a cui saranno presenti i partner di progetto, gli operatori delle Strutture di Psicologia Territoriali e i rappresentanti del Comune di Alessandria e verranno riportate alcune testimonianze dei ragazzi coinvolti, raccolte durante lo svolgimento delle attività laboratoriali svolte quest’anno.

Il progetto, durante l’anno 2023, ha visto il coinvolgimento di circa 80 ragazzi, tra i 15 e i 29 anni, in laboratori psico-corporei, espressivo-creativi, attività sportive e dedicate al miglioramento delle Life e Soft Skills e della socialità, particolarmente importanti in un periodo segnato dalla crisi pandemica e post-pandemica.

A titolo esemplificativo i giovani hanno partecipato a: corsi di alpinismo giovanile, cooking class, laboratori teatrali, iniziative di orientamento al lavoro, corsi di arti marziali e tanto altro.

Patchwork si basa sull’importante collaborazione con le Strutture di Psicologia territoriali, le quali garantiscono l’efficacia e l’adeguatezza delle attività proposte.

Il progetto è sostenuto grazie al Bando della Regione Piemonte dedicato ai finanziamenti ai Comuni per progetti che mirano a sostenere il benessere psicofisico dei giovani tra i 15 e i 29 anni, attraverso un approccio basato sulle risorse messe a disposizione dalla rete di partner e fornitori che collaborano su queste tematiche.