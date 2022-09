Tematiche giovanili e no al bullismo: Bagliano parla alle nuove generazioni

Venerdì 23 settembre alle ore 11.00 all’Istituto Leonardo Da Vinci di Alessandria, in via Trotti, si terrà un nuovo appuntamento nell’ambito dei festeggiamenti per il centenario dell’azienda Bagliano, storica azienda di servizi funebri alessandrina, che ha deciso di celebrare questo importante traguardo attraverso una serie di iniziative culturali partite la scorsa primavera.

Dopo l’arte e i libri, i protagonisti sono i giovani con una serie di aspetti legati al loro vivere e relazionarsi. Il progetto è promosso in collaborazione con l’associazione “Amici del Vinci”, che raccoglie ex alunni e simpatizzanti dell’istituto Leonardo Da Vinci, frequentato nell’adolescenza da molti componenti della famiglia Bagliano e da suoi collaboratori.

“Sono rimasto sempre molto legato alla mia scuola – afferma l’amministratore Marco Bagliano – quindi ho voluto inserirla nel calendario del centenario, per parlare ai più giovani e offrire un’occasione di riflessione su aspetti che fanno parte della loro vita e che l’esperienza del Covid ha drammaticamente enfatizzato. Credo che le aziende debbano sentirsi responsabili nei confronti dei giovani del loro territorio, della loro crescita professionale e personale”.

Bagliano mette in palio due borse di studio, rivolte agli studenti del Vinci, per premiare gli elaborati che meglio evidenzieranno le emozioni legate al tema della perdita di una persona cara, della partenza improvvisa di un amico o di un animale.

Venerdì 23 verrà lanciato il concorso che avrà una durata di circa due mesi. Una giuria, composta da un docente della scuola e da un componente della famiglia Bagliano, decreterà il vincitore. La giornata sarà anche l’occasione per lanciare un messaggio forte contro il bullismo.

Sarà presentato l’annullo filatelico “Bolli, non bulli” della cartolina che celebra il centenario

dell’azienda e che raffigura la Casa Funeraria nella reinterpretazione della grafica-illustratrice

Denise Bistolfi.

In serata, alle ore 21.00 nell’Aula Magna dell’Istituto, ci sarà la presentazione del libro di Marco Bagliano “Qualcosa nascosto”.

Sarà presente la coautrice, Susanna de Ciechi, e ci saranno letture a cura di Fulvia Maldini.

L’ingresso è libero.